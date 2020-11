Une étrange monnaie de plumes conservée dans les trésors du musée de la Banque Nationale

Les musées sont fermés, mais leur patrimoine reste vivant. On vous raconte l’histoire de ces chefs-d’œuvre de nos collections muséales pourtant méconnus. Le musée de la Banque Nationale de Belgique expose de nombreux moyens de paiement d’autres époques et d’autres lieux. Qu’ils soient faits de métaux précieux, de pierre ou de coquillages, ils sont souvent étonnants pour nous qui avons l’habitude de régler nos achats en billets et cartes bancaires. L’une des plus surprenantes pièces de la collection est un rouleau de plumes d’oiseau provenant des îles Salomon.

Cauris, monnaie répandue dans beaucoup de sociétés - © milicenta - Getty Images/iStockphoto De tout temps, les sociétés humaines ont utilisé une grande quantité d’objets et matériaux divers pour leurs transactions commerciales. Dans le bassin méditerranéen et ailleurs en Europe, l’utilisation des pièces métalliques est attestée dès l’Antiquité. Mais ailleurs dans le monde, et parfois depuis la Préhistoire, ce sont d’autres "monnaies marchandises" qui étaient vues comme bien plus précieuses que nos métaux, comme le fameux cauri, ce petit coquillage blanc qui a fait office de monnaie depuis l’Afrique jusqu’à la Chine. ► Découvrez, en photo, toute la collection de "monnaies marchandises" des 4 coins du monde, conservée au musée de la BNB Ailleurs dans le monde, le commerce ne se fait pas forcément comme on l’entend en Europe. Dans de nombreuses sociétés, une monnaie ne sert pas seulement à acquérir un bien ou un service. Elle peut servir à un rite religieux, comme une offrande, ou a un but social bien précis. C’est le cas de notre "monnaie-plume". Un objet précieux On l’appelle "tevau". C’est un étrange double rouleau rouge de neuf mètres de long provenant de l’archipel de Santa Cruz, dans le Pacifique Sud, à près de 15.000 kilomètres de chez nous.

"Myzomela Cardinalis" dont les plumes sont utilisées pour la fabrication du tevau - © capture d'écran youtube Il est fait de 50.000 à 60.000 plumes de myzomèle cardinal mâle, un petit passereau mangeur de miel. Il aura fallu entre 400 à 600 individus de cette espèce pour faire un seul exemplaire. Afin d’attraper l’oiseau, les chasseurs enduisaient des branches de jus de mûriers collant, et plumaient le volatile ainsi capturé, avant de le relâcher. Pour produire un tel objet, 700 heures de travail étaient nécessaires, soit… un an complet. C’est également avec du jus de mûrier que les plumes sont collées les unes aux autres pour être montées sur une structure de fibre végétale. Plus la couleur était vive, plus l’objet avait de valeur. Le rouge était probablement une couleur sacrée, car associée aux divinités ou à la fertilité.