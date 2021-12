Une étrange momie ligotée a été découverte au Pérou

La chambre funéraire contenait bien d’autres objets, dont le squelette d’un cochon d’Inde et celui d’un autre animal, probablement un chien. Des pots avec des restes de maïs et de végétaux, des céramiques, des objets en pierre ont également été trouvés. Tout cela devait probablement servir d’offrandes. Des os de lama et des coquilles de mollusques ont également été retrouvés à proximité de la tombe, laissant penser que des proches ont continué à venir "fleurir" la tombe d’offrandes diverses.

Ces traces archéologiques et l’emplacement de la tombe font penser que le personnage enterré là devait donc avoir une certaine importance sociale, sans que l’on sache encore quel rôle un si jeune homme pouvait avoir.