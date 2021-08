Une empreinte digitale de Michel-Ange retrouvée sur une statue vieille de 500 ans

Des experts du Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres ont découvert ce qui pourrait être l’empreinte digitale de Michel-Ange sur une sculpture en cire attribuée à l’artiste de la Renaissance.

Le personnel a dévoilé cette découverte dans le premier épisode de la nouvelle saison de "Secrets of the Museum", une série documentaire de la BBC Two sur le V&A. Comme le rapporte David Sanderson pour le London Times, les conservateurs ont fait la découverte après avoir déplacé la statue, intitulée "A Slave" (1516 – 19), d’une galerie à l’étage vers un stockage souterrain plus froid, alors que le musée était fermé pendant la pandémie de Covid-19.

Elle devait à l’origine faire partie d’une sculpture plus importante pour la basilique Saint-Pierre au Vatican, mais n’a jamais été entièrement achevée.

Comme l’a révélé l’émission de la BBC Two, les conservateurs ont découvert une empreinte digitale sur le derrière de la statue qu’ils n’avaient jamais vue auparavant. L’empreinte potentielle du pouce a été relevée après que la statue a été déplacée de sa zone de stockage plus froide. Elle a pu apparaître en raison du changement de température ou d’humidité.