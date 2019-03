Une dizaine de manifestations pour commémorer les 125 ans du "Vieux Liège"

Conférences, visites guidées, table ronde rythmeront le 125e anniversaire du "Vieux Liège", association dont le but est de sauvegarder et restaurer le patrimoine immobilier régional ancien de grande valeur architecturale et artistique mais aussi la protection des sites et paysages, a annoncé mercredi Madelaine Mairlot, administratrice directrice de la chronique du Vieux Liège.

Cette association, créée en 1894, avait pour objectif de sauver à l'époque la maison Porquin en Outremeuse. Elle se consolera en préservant le Palais Curtius, la maison Havart ou encore les hôtels de Grady (Hors-Château) et d'Ansembourg (Féronstrée). Un combat qui permettra aussi de sauver, plus récemment, les Bains de la Sauvenière ou encore la cohérence architecturale de ce qui est aujourd'hui le Grand Curtius.

Afin de commémorer ces 125 années de combat, l'association a établi une dizaine de rendez-vous entre mars et novembre. Des conférences mais également des promenades guidées comme celle du Ry-Ponet le 20 juillet (14h), site que diverses associations souhaitent maintenir comme tel alors que des promoteurs immobiliers lorgnent sur la zone.

Cette année anniversaire s'achèvera par un double événement : le vernissage de l'exposition mise sur pied par le Vieux Liège (2 novembre) et une table ronde intitulée "Transmission et avenir du patrimoine. Qu'en pensent les jeunes ? " (16 novembre).

L'association souhaite d'ailleurs pour l'avenir une plus grande concertation avec les autorités et ce dès le début d'un projet devant modifier le centre ancien protégé de Liège mais également la préservation des biens inscrits à l'inventaire du patrimoine de la Région wallonne bien que ce dernier n'ait aucune valeur contraignante.

Le Vieux Liège préconise aussi une politique d'entretien et de rénovation des bâtiments anciens ayant valeur patrimoniale et un aménagement de la ville qui tient compte des traces de son riche passé.