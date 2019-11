Une bible imprimée sur la presse de Gutenberg vendue aux enchères pour plus d'un million

1000 Jours dans l’Histoire - LA NAISSANCE DE L'IMPRIMERIE - 02/04/2017 Nous sommes le 3 février 1468, à Mayence dans le Saint-Empire romain germanique. C’est dans sa ville natale que Johannes Gutenberg meurt en léguant, à l’humanité, son invention : l’imprimerie à caractères mobiles. Près de quatre siècles plus tard, Victor Hugo écrit, dans son recueil de poèmes, intitulé « Les contemplations » : « L'invention de l’imprimerie est le plus grand événement de l’histoire. C'est la révolution mère. C'est le mode d’expression de l’humanité qui se renouvelle totalement, c’est la pensée humaine qui dépouille une forme et en revêt une autre, c’est le complet et définitif changement de peau de ce serpent symbolique qui, depuis Adam, représente l’intelligence. »