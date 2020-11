Un tronçon de l’escalier de la Tour Eiffel bientôt aux enchères chez Artcurial

Ils sont souvent délaissés au profit des ascenseurs, mais ils sont une pièce emblématique de la capitale française. Un tronçon des escaliers historiques de la Tour Eiffel sera proposé aux enchères le 1er décembre chez Artcurial, à l’occasion de sa vente dédiée à l’art déco et au design.

Ce tronçon de 2,6 mètres de haut provient de l’escalier hélicoïdal d’origine du monument, construit par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l’Exposition Universelle de 1889. Quelques années plus tard, l’installation d’un ascenseur entre les deux derniers étages de la Tour Eiffel oblige le démontage d’un escalier. Il est alors découpé en 24 tronçons, de deux à neuf mètres de hauteur.

Si l’un d’entre eux est conservé au premier étage de la Tour, trois autres parties ont été offertes au musée d’Orsay, à la Cité des sciences de la Villette, et au musée de l’Histoire du fer à Nancy. Les 20 éléments restants ont été vendus aux enchères en décembre 1983, les éparpillant dans des collections privées et des institutions culturelles du monde entier. Certains réapparaissent régulièrement sur le marché depuis cette époque.

Le tronçon de l’escalier en vente chez Artcurial est issu d’une collection privée canadienne, et est estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Une somme modeste par rapport aux prix à six chiffres atteints par d’autres morceaux de l’escalier hélicoïdal de la Tour Eiffel aux enchères. L’un d’entre eux avait été adjugé en 2016 pour 523.800 euros, décuplant ainsi son estimation d’origine. Même son de cloche en 2013, lorsqu’un segment de 3,5 mètres de haut avait été vendu chez Artcurial pour 220.000 euros.