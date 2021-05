Un spectacle mapping illuminera la cathédrale de Tournai en août

Le son et lumière en 3D intitulé "Rêve de cathédrale" mettra en scène la cathédrale Notre-Dame de Tournai du 1er au 31 août. Conçu par Tour des Sites Organisation, ce spectacle nocturne sera gratuit pour le public.

Deux ans après avoir présenté avec succès le spectacle mapping "Histoire de clochers" sur la cathédrale de Tournai, à partir de la proche place de l’Evêché, la Ville de Tournai et l’intercommunale Ideta remettent le couvert cette année. "2020 et 2021 sont assurément des années remarquables, à plus d’un titre pour Tournai. 2020 car elle fut l’année du 20e anniversaire du classement de la cathédrale Notre-Dame de Tournai par l’Unesco et 2021 parce qu’elle est celle du 850e anniversaire de sa dédicace. Riche de son histoire et de son exceptionnel patrimoine, Tournai se positionne autour du concept d’une Ville d’art, d’histoire et de création", a déclaré d’emblée le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, vendredi lors de la présentation du futur événement.