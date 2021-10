Un robot pour reconstituer les peintures murales de Pompéi

Les fouilles menées sur le site de Pompéi peuvent à présent compter sur l’aide d’un nouveau genre d’ouvrier. Un bras robotisé baptisé RePAIR, qui a pour mission de reconstituer les fresques murales de la cité antique. Un vrai travail de Titan.

C’est le magazine Sciences et Avenir qui le révèle. Pompéi va pouvoir compter sur ce robot articulé pour reconstituer l’un de ses nombreux trésors archéologiques. Il devra s’attaquer à un puzzle de 15.000 fragments muraux, endommagés par l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C., mais aussi par les bombardements de la 2e Guerre mondiale. Six fresques de deux murs et du plafond de la Casina Rustica sont concernées.

La tâche est tout simplement impossible pour des humains

A déclaré Marcello Pelillo, coordinateur du projet, à Sciences et Avenir. Comme le souligne le magazine, le puzzle est fait à l’aveugle, sans modèle, et sans savoir à quelle fresque appartient chaque pièce.

Il a donc fallu scanner en 3D chaque fragment afin que le robot puisse les reconnaître et les trier selon la taille, les couleurs, les motifs qui y sont représentés, etc. Cet archéologue du futur devra ensuite recouper ces informations et assembler les morceaux qui correspondent. Comme l’erreur est robotique, ce sont bien des humains qui seront chargés de valider ou non les propositions d’assemblage faites par RePAIR.

Le bras, conçu par l’université Ca’Foscari de Venise, est muni d’une "main" faite de capteurs de pression, afin d’éviter d’endommager les pièces qu’il manipule.