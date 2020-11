Un ratage monumental pour une statue espagnole "restaurée"

La victime : une statue, représentant à l’origine une bergère, qui fait partie du décor d’une façade historique. Elle aurait perdu sa tête lors de travaux – maladroits — de rénovation de celle-ci. A la place de l’œuvre originale, c’est une sorte de patate grossière , avec un visage sorti d’un film de science-fiction, que l’on peut admirer aujourd’hui. De quoi choquer les habitants et habitantes, et faire rire les réseaux sociaux.

"Ecco Homo" alias le Christ de Borja - © CESAR MANSO - AFP

Au pays de Picasso, l’incident ne passe pas inaperçu et fait songer à un autre ratage bien connu, celui du Christ de Borja, fresque "restaurée" par une octogénaire bénévole qui avait défrayé la chronique en 2012. L’artiste en herbe avait même fini par réclamer et obtenir des royalties après le buzz engendré par son "œuvre". On n’en est pas encore là pour la pauvre statue de Palencia, puisqu’on ne connaît pas encore l’auteur ou l’autrice de cette réinterprétation pour le moins personnelle.