Un rare manuscrit comprenant des notes d'Émile Zola bientôt aux enchères

"Germinal" revient au goût du jour. Alors qu'une nouvelle adaptation du roman d'Émile Zola est en cours de diffusion sur France 2, un manuscrit de l'auteur sera prochainement mis aux enchères chez Sotheby's. Il pourrait atteindre entre 100.000 et 150.000 euros.

Ce manuscrit de 454 pages retrace le travail effectué par Zola durant le printemps et l'été 1885 pour adapter "Germinal" pour la scène. Il contient une version autographiée du drame, soumis à la censure en octobre 1885, et la copie autographiée de la version révisée que les amateurs de théâtre ont pu découvrir trois ans plus tard.

Après le succès de "L'Assommoir" en 1877, Zola décide de consacrer son roman suivant à l'oppression et la révolte de mineurs du nord de la France face au système capitaliste. Un roman prolétarien que l'auteur naturaliste veut transformer pour le théâtre en "un drame écrit pour le peuple", selon ses propres mots.

Mais il devra lutter pendant trois ans pour que sa pièce soit jouée, après que le Conseil des ministres ait interdit "Germinal" en raison de tendances socialistes jugées subversives et pouvant porter atteinte à l'ordre public. Elle se tiendra finalement au Théâtre du Châtelet en avril 1888.

Le manuscrit en vente chez Sotheby's atteste des nombreuses corrections et variantes effectuées par Zola pour que "Germinal" se joue sur scène. Comme le souligne la maison d'enchères, c'est le seul de ses romans qu'il a lui-même adapté. Alors que la quasi-totalité des manuscrits de la saga des Rougon-Macquart se trouve à la Bibliothèque nationale de France, cet ouvrage est le dernier encore en mains privées.

Avant d'être mis aux enchères en ligne du 30 novembre au 8 décembre prochains, le manuscrit sera exposé du 4 au 7 décembre dans les galeries parisiennes de Sotheby's.