Un ouvrage inestimable de Shakespeare bientôt vendu aux enchères par Christie's

Une vente exceptionnelle organisée par Christie’s à New York proposera pour la première fois depuis vingt ans un exemplaire intégral du Premier Folio du célèbre dramaturge anglais. Cet ouvrage, aussi connu sous le nom de "Comedies, Histories, & Tragedies", a été publié en 1623 par deux amis de Shakespeare, John Heminge et Henry Condell, qui ont collaboré, après la mort du poète, pour compiler cette édition clé de son œuvre. Cette collection comprend trente-six pièces de Shakespeare, dont dix-huit qui auraient été perdues à tout jamais sans ce travail. Parmi ces pièces, on note des monuments du théâtre mondial, comme "Macbeth", "La Nuit des rois", "Mesure pour mesure" et "Jules César".

Avec ce Premier Folio c’était aussi la première fois que les œuvres du dramaturge avaient été organisées en différentes catégories : comédies, tragédies et histoires. Christie’s souligne le fait que la grande taille et épaisseur de ce Premier Folio ont contribué à élever le prestige culturel du dramaturge, car les grands formats étaient avant cela réservés à la Bible et aux ouvrages de théologie et de droit.

Un exemplaire particulièrement intéressant

Cet ouvrage, qui sera proposé aux enchères par Christie’s à New York, est estimé entre 4 millions et 6 millions de dollars. En 2001, la dernière édition complète en date du Premier Folio avait atteint la somme record de 6,2 millions de dollars à New York. À propos de la vente à venir, "cet exemplaire est particulièrement intéressant car c’est l’un des très rares exemplaires complets possédés par une personne privée", a expliqué Margaret Ford, de Christie’s, à Londres, dans un communiqué. Et d’ajouter qu'"il a un jour été entre les mains du grand spécialiste de Shakespeare Edmond Malone, qui avait affirmé que sa réalisation datait de plus de 200 ans".

Avec uniquement six éditions complètes en possession de collectionneurs privés, ce Premier Folio sera la pièce maîtresse de la prochaine Vente Exceptionnelle de Christie’s à New York. En amont de cette vente du 24 avril, l’ouvrage partira en tournée : après avoir été exposé à Londres, il est maintenant en route vers New York, où il sera visible du 22 au 27 janvier, puis il passera à Hong Kong (du 17 au 20 mars), à Pékin (du 1er au 3 avril) avant de retourner finalement à New York.