Un nouveau livre sur l’histoire de la Radio nationale belge

Qui se souvient que le Flagey, bâtiment bien connu des Bruxellois était surnommé "l’usine à sons" ? Ce lieu a été l'une des premières Maisons de la radio en Europe. D’abord il y a eu la création de Radio Bruxelles qui a offert un programme musical quotidien dès 1923. Puis, très vite, les ambitions de la jeune station se sont traduites par une nouvelle appellation aux ambitions nationales, Radio Belgique. La jeune radio propose alors des captations musicales assurées par un orchestre, des causeries, des conférences sur des multitudes de sujets, des chroniques sportives, féminines. Bientôt Radio Belgique recrute aussi de jeunes journalistes et se positionne comme une concurrente sérieuse de la presse écrite. Le public montre un grand enthousiasme pour ce nouveau média et prend goût à la musique et aux paroles qui bercent ses soirées. Rebaptisée Institut national de radiodiffusion (INR) en 1930, la radio devient alors incontournable en Belgique. C’est l’historien Nicolas Kenny qui nous raconte, dans le livre Bruxelles et sa radio, l’histoire passionnante de la radio nationale belge depuis sa naissance jusqu’à son âge d’or. L’auteur prend pour fil conducteur l’expérience, vécue de l’intérieur, d’un journaliste chevronné de la radiodiffusion belge francophone. Ce dernier s’appelle Charles Van Hauteghem. Sa carrière débute dans l’immédiat après-guerre, quand les ondes font partie du quotidien à Bruxelles comme dans tout le pays et au Congo, alors colonie belge. Son témoignage passionnant comme les nombreuses photographies d’époque et d’archives rares reproduites dans le livre nous font revivre avec nostalgie l’histoire de la radio nationale belge. L’auteur nous apprend aussi comment la radiodiffusion a contribué à façonner la culture urbaine d’une époque, avant que la télévision ne s’impose, obligeant les radios tant nationales que locales à s’inventer de nouveaux défis.

Bruxelles et sa radio est un livre de Nicolas Kenny publié par CFC-éditions.

Un livre bien documenté avec nombreux visuels et archives rares sur l'histoire de la radio en Belgique mais aussi une réflexion plus globale sur la place qu'avait la radio dans la vie de chacun avant l'arrivée de la télévision.

Une rencontre exceptionnelle avec l’auteur, Nicolas Kenny pour une conférence et une présentation du livre en compagnie de l’historien Jean Puissant aura lieu à la Maison CFC à Bruxelles le samedi 7 décembre 2019 à 12h (entrée libre).