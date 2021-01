Un manuscrit de Napoléon sur la bataille d'Austerlitz, en vente pour 1 million d'euros

Le lot est en vente dans le cadre de la BRAFA 2021 , à la galerie Arts et Autographes de Paris, maison spécialisée dans la vente de manuscrits. Son prix est donc fixé à 1 million d’euros , et il ne s’agit pas d’une vente aux enchères. Avis aux amateurs et amatrices.

Le manuscrit a été dicté au général Bertrand, l’un des derniers fidèles de Napoléon. L’Empereur, lui, y a fait une douzaine de commentaires.

► A lire aussi : Napoléon à l’origine de l’expression "saoul comme un Polonais"

La bataille d’Austerlitz (petite ville actuellement en Tchéquie), s’est déroulée le 2 décembre 1805, et voit les troupes françaises, pourtant en infériorité numérique, triompher de la coalition entre l’empire russe et l’empire autrichien. La bataille, qui durera neuf heures, sera l’une des plus grandes victoires de Napoléon, qui soumet les deux plus grandes puissances d’Europe de l’est.

Le texte du manuscrit est donc une ode au "génie militaire" de Bonaparte. Chez Arts et Autographes, on souligne l’intérêt historique de ces documents.

Certainement un des plus précieux manuscrits de l’histoire française.

La retranscription du texte est disponible sur le site de la galerie.