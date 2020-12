Un éléphant à Tournai !

Elle fascine comme elle dérange. La taxidermie a souvent eu mauvaise presse , car empailler des animaux morts n’a, à première vue, rien de très réjouissant. Certaines pièces sont parfois franchement ratées et plus effrayantes qu’autre chose. C’est pourtant un art précieux, exercé en Belgique par une vingtaine de personnes seulement.

Heureusement, la taxidermie a bien évolué, et a trouvé sa place dans la conservation de la biodiversité . Fini la chasse, les individus qui sont aujourd’hui empaillés pour les musées sont morts de causes naturelles dans des zoos ou victimes d’accidents de la route. Les espèces actuellement exposées servent de supports pédagogiques pour informer mais aussi alerter des dangers du déclin de la faune, lié à la déforestation, au braconnage, à la surpêche, au réchauffement climatique, etc. C’est une réhabilitation similaire qu’a connue l’éléphant du muséum de Tournai .

Elle a connu un véritable essor au 19e siècle, avec l’intérêt grandissant pour les sciences, le développement d’imposants musées, et l’expansion coloniale qui a fait découvrir de nombreuses nouvelles espèces. A l’époque, pourtant, les animaux sont souvent tués pour le plaisir ou pour être collectionnés . Ils viennent grossir les réserves des musées et sont montrés aux visiteurs avant tout pour impressionner. Aujourd’hui encore, les institutions scientifiques regorgent de ces spécimens, parfois dangereux car traités avec des produits toxiques ou inconnus.

Il n’est évidemment pas question d’exposer la peau sans la monter sur une structure. L’entreprise est de grande ampleur et nécessite l’intervention de nombreux artisans : machinistes, menuisiers, peintres, cordonniers, etc. L’ensemble de l’opération coûte autant voire plus que la somme de l’achat, mais le jeu en vaut la chandelle pour le muséum de Tournai, qui devient ainsi le premier à exposer un éléphant en Belgique. Le succès est au rendez-vous.

L'éléphant est déjà en mauvais état - © Musée d'Histoire naturelle de Tournai

Mais au fur et à mesure des décennies, le musée perd de sa vigueur, les visiteurs ne se bousculent pas, et les autorités n’investissent que très peu. Les collections s’amoncellent et l’institution perd beaucoup en attractivité. En 1914, il est dit que les animaux empaillés servent de cibles de tir pour les soldats. Tandis que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les bâtiments sont bombardés. Les salles encore debout serviront de classes provisoires pour les écoliers, puis comme atelier de menuiserie et de peinture.

Inévitablement, l’éléphant tournaisien, délaissé et sensible aux variétés de température et d’humidité, se dégrade fortement. Une photographie des années 1950 le montre dans un état catastrophique.

La renaissance

Ce n’est qu’à la fin des années 1990 qu’un plan de rénovation et d’extension du musée est mis en œuvre. L’inauguration du nouveau musée à lieu en 2001, et l’éléphant y trouve une place de choix, mais toujours dans un lamentable état. C’est grâce à un don de la veuve de Paul Simon (conservateur entre 1959 et 1978), dans un premier temps anonyme et attribué 15 ans plus tard seulement, que la rénovation de l’éléphant peut être envisagée.