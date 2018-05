Un edit-a-thon pour mettre en valeur des artistes tombés dans le domaine public

A l’occasion de l’entrée dans le domaine public de plusieurs oeuvres dont celles du Baron Victor Horta, Wikimedia Belgique organise un marathon d’édition au Muntpunt le 26 mai.

Le 1er janvier 2018, les droits d’auteur sur les oeuvres de l’architecte belge Victor Horta et les cinéastes Ernst Lubitsch, Ferdinand Zecca, August Blom et Carl Hoffmann sont arrivés à leur terme. Les oeuvres tombent alors dans le domaine public et c’est cette occasion que saisit Wikimedia Belgique pour la mise en place d’un edit-a-thon pour produire des articles mettant en valeur ces artistes. Tout le monde est appelé à participer le 26 mai prochain au Muntpunt avec l’aide du CIVA, du Studio Horta, des Musées Royaux d’Art et d’Histoire ainsi que de la Cinematek. Le but est de participer à la production massive et qualitative d’écrits en ligne sur Wikipédia concernant les cinq artistes.

Victor Horta est le chef de file de l’art nouveau en Belgique, Ernst Lubitsch est un réalisateur américain prolifique et talentueux, Ferdinand Zecca est un réalisateur et scénariste français, August Blom est un cinéaste danois metteur en scène de la Nordisk Film et Carl Hofmann un pionnier du cinéma allemand. Ces trois hommes sont tous morts en 1947 et leurs oeuvres sont donc accessibles au même moment.