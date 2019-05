Un documentaire sur Notre-Dame en préparation

Si le pire a été évité lundi 15 avril, l'incendie de Notre-Dame a laissé des séquelles. L'édifice, symbole de la capitale française, sera bientôt au centre d'un documentaire par Fremantle, qui reviendra sur cette terrible soirée, avant, pendant et après le désastre.

L'incendie de la cathédrale Notre-Dame fera bientôt l'objet d'un documentaire. D'après les médias américains, Fremantle a acquis les droits internationaux pour un documentaire intitulé "Notre-Dame : In Flames" ("Notre-Dame : En Flammes"), a-t-on appris. Le documentaire, d'une durée d'une heure, reviendra sur l'incendie qui a frappé la cathédrale, l'un des symboles de Paris, survenu dans la soirée du 15 avril 2019.

Minute par minute, le film retracera cette terrible soirée, avant, pendant et après l'incendie, en utilisant des images tournées par les pompiers, la police de Paris, les habitants et les touristes présents sur le lieu. Des interviews du prêtre et de l'organiste de Notre-Dame, tous deux présents dans la cathédrale au début de l'incendie, seront également utilisées. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été évoquée.

Si les causes de l'incendie restent inconnues, la thèse d'un accident est privilégiée par les premières investigations. Plus d'un milliard d'euros de dons a été promis en seulement 24 heures. Plusieurs grandes fortunes de France ont réagi rapidement en promettant 100 millions d'euros pour la famille Pinault et le groupe LVMH, ainsi que 200 millions d'euros promis par la famille de Bernard Arnault, première forture de France.

La célèbre flèche de Notre-Dame, qui s'est effondrée lors de l'incendie, devrait à elle-seule coûter 10 millions d'euros pour sa reconstruction. Disney et Ubisoft ont également tenu à participer à hauteur de 5 millions et de 500.000 euros respectivement.