Un demi-millénaire pour la Ducasse d'Ath qui débutera le 24 août prochain

Avec comme point d'orgue le combat entre David et Goliath, la ducasse d'Ath se déroulera du 24 août au 8 septembre. L'an dernier, David avait terrassé le géant.

La fête débutera le vendredi 24 août par la sortie du géant Tirant à 15h00, un tir à l'arc sur l'Esplanade à 16h00 et vers 22h30 par le "Brûlage" des "maronnes" du géant Goliath à la veille de son mariage. Le samedi 25 août à 12h00, la grosse cloche de Saint-Julien annoncera le début officiel des festivités. A 15h00, Goliath, sa future femme et le groupe des "Bleus" se rendront en dansant à l'église Saint-Julien pour célébrer les vêpres "Gouyasse". Vers 17h00, le couple se dirigera vers la Grand-Place. Vers 18h30, se déroulera alors le combat entre le berger David et Goliath. L'an dernier, le petit berger avait terrassé le géant. Si le David remporte son combat, les géants entameront leur danse traditionnelle et la tarte à "masteilles", spécialité culinaire préparée pour la ducasse, se dégustera alors dans toutes les familles.

En soirée, concert et défilé aux flambeaux sont prévus. Le dimanche 26 août, départ à 9h45 du cortège de la gare (huit chars allégoriques, sept géants,fanfares et groupes historiques) et défilé dans les rues. A 15h00, le cortège retraversera la ville en sens inverse et arrivera vers 17h00 à la Grand Place.

Le lundi 27 août, les géants se promèneront toute la journée au centre-ville. Une parade musicale sera organisée sur l'Esplanade à 16h00, puis le festival de montgolfières à 17h00. Le samedi 8 septembre, dès 14h30, le "Grand Prix de la Ville d'Ath" de balle pelote est prévu à l'Esplanade.

Chaque 4e dimanche d'août, la ville d'Ath, entre Mons et Tournai, célèbre sa ducasse. Plus précisément, depuis le 15e siècle, la ducasse célèbre le dimanche le plus proche du 28 août la consécration de l'église paroissiale. Elle commémore ainsi son patron, saint Julien de Brioude. Au cours des 16e et 17e siècles, les crises politiques et les conflits religieux ont transformé cette procession. Venues de traditions festives européennes, des figures nouvelles sont apparues à côté de Goliath. Ce géant a reçu une femme en 1715 devenant l'emblème de la ville.

En ce début de 3e millénaire, les Athois sont les héritiers d'une manifestation vieille de plus d'un demi-millénaire qui a conservé, de génération en génération, le combat de David contre Goliath issu de la procession d'origine. Les autres géants sont apparus à partir du 17e siècle. En 2005, cette ducasse a reçu de l'Unesco le titre de "Chef-d'œuvre du patrimoine immatériel de l'humanité". Vieille de plus de cinq siècles, attirant chaque année des milliers de personnes, la ducasse d'Ath a été élevée au rang d'officier du "Mérite wallon" en 2015.



