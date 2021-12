Un album de Gaston Lagaffe adapté en wallon liégeois

La maison d’édition Noir Dessin Production est connue comme étant spécialisée dans la publication d’ouvrages sur le folklore ou les traditions de chez nous et de bandes dessinées en wallon. Ainsi, après Natacha (François Walthéry), Tintin, Pierre Tombal ou encore les Schtroumpfs, vola asteûre qui Gaston Lagaffe djase wallon. C’est ainsi qu’une BD du roi de la gaffe, dont le père n’est autre qu’André Franquin, a été adaptée en wallon liégeois. Il s’agit du tome 16 de la collection Gaston Lagaffe, intitulé « Gaffes, bévues et boulettes ».

"Ce n’est pas une traduction littérale, c’est une adaptation. Avec ses particularités, ses expressions, ses images, le wallon ne mérite pas une traduction. On ne peut trahir cette richesse, cette saveur, cette truculence de la langue wallonne", souligne Paul-Henri Thomsin.

Cet album en wallon liégeois, intitulé "Sot’rèyes, bièst’rèyes èt boulètes", a été édité à 1.000 exemplaires. On y retrouve notamment un juron d’origine wallonne que Franquin avait mis dans la bouche du rédacteur en chef de Gaston. "J’y ai juste ajouté un u en plus ainsi qu’un accent circonflexe sur les deux u car la langue wallonne est moins sèche, elle a besoin de plus de longueur", relève l’auteur en wallon.

Quant à l’éditeur, il a d’ores et déjà annoncé, à l’instar des Schtroumpfs en wallon liégeois, qu’une version de Gaston en wallon de Namur paraîtra pour Pâques 2022.