Trafic de biens culturels : échanges de bons plans sur les réseaux sociaux et les plateformes d’e-commerce

A Palmyre, les richesses sont pillées par des bandes organisées et une grande partie du commerce d’antiquités illégales et de la contrebande. Palmyre contient les ruines monumentales d’une grande ville qui était l’un des plus importants centres culturels © Joe & Clair Carnegie / Libyan Soup – Getty Images

Bien que la pandémie a rudement mis à mal le secteur culturel, elle n’a pas freiné les activités illégales autour des biens culturels. Une récente étude révèle que certains criminels s’échangent des conseils et autres astuces sur les réseaux sociaux pour voler des objets d’art. Explications. Le criminologiste Samuel Andrew Hardy s’est penché sur les méthodes que déploient les criminels originaires des Balkans dans le trafic international des biens culturels. Il a extrait et analysé des données provenant de réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, mais aussi de plateformes de e-commerce comme Etsy et eBay.

À LIRE AUSSI La Belgique "maillon faible" de la lutte contre le trafic des biens culturels

Le chercheur a identifié 8.516 criminels actifs dans cette région. Ils œuvrent ensemble pour acheter du matériel, localiser les sites archéologiques les plus vulnérables et identifier des futurs acheteurs. Ils se partagent également des astuces pour éviter de se faire attraper par les autorités sanitaires ainsi que des conseils sur la manière de faire passer les objets à la douane en assurant "l’affranchissement des colis en dessous du seuil de valeur pour les contrôles de droits".

Où sont les femmes ?

"De nombreux chasseurs d’artefacts étaient conscients et ouverts quant à leur participation à une activité criminelle", peut-on lire dans son étude, récemment publiée dans le Journal of Computer Applications in Archaeology. "Ils s’encourageaient mutuellement à cibler des sites archéologiques sans se faire prendre, ou déclaraient en plaisantant que c’était légal tant qu’ils n’étaient pas vus par le propriétaire foncier [des terrains qu’ils pillent] ou arrêtés par la police". L’étude révèle que de plus en plus de femmes prennent part au trafic des biens culturels dans les Balkans, bien qu’elles aient été longtemps exclues de ce secteur. Si elles restent encore minoritaires, elles occupent une place de plus en plus importante dans ce commerce en ligne. "Les chasseuses d’artefacts de la région sont visibles en ligne. Elles jouent un rôle actif sur les plateformes en ligne nationales génériques, les forums en ligne nationaux sur le matériel électronique, les forums en ligne internationaux sur l’histoire militaire, les forums en ligne nationaux sur la chasse aux artefacts et les réseaux sociaux spécialisés dans la chasse aux artefacts", note Samuel Andrew Hardy.

L’étude révèle que de plus en plus de femmes prennent part au trafic des biens culturels dans les Balkans, bien qu’elles aient été longtemps exclues de ce secteur. Si elles restent encore minoritaires, elles occupent une place de plus en plus importante dans ce commerce en ligne. "Les chasseuses d’artefacts de la région sont visibles en ligne. Elles jouent un rôle actif sur les plateformes en ligne nationales génériques, les forums en ligne nationaux sur le matériel électronique, les forums en ligne internationaux sur l’histoire militaire, les forums en ligne nationaux sur la chasse aux artefacts et les réseaux sociaux spécialisés dans la chasse aux artefacts", note Samuel Andrew Hardy.

Un problème qui ne touche pas que les régions en crise

Si la communauté internationale s’est principalement concentrée sur le trafic de biens culturels au Moyen-Orient ces dernières années, elle s’investit de plus en plus pour enrayer ce commerce illégal dans les Balkans. En octobre dernier, le Conseil international des musées (ICOM) a publié sa Liste rouge des objets culturels d’Europe du Sud-Est en péril. L’organisation a travaillé avec des experts et des coordinateurs de toute la région pour répertorier les catégories de biens culturels protégés par la législation, mais qui sont les plus vulnérables au trafic illicite. "Il y a parfois une croyance erronée selon laquelle le trafic illicite est un problème qui affecte uniquement les régions en crise, et s’il est vrai que l’ICOM a préparé des Listes rouges d’urgence pour des pays en situation de catastrophe, tels qu’Haïti, l’Irak ou encore le Yémen, le trafic illicite affecte tous les pays, indépendamment de leur situation politique ou socio-économique", a déclaré l’ICOM dans un communiqué.

À LIRE AUSSI Le British Museum va rendre à l'Irak des antiquités pillées