Stonehenge a toujours été entouré de mystères. Il a fallu longtemps avant que l’on comprenne à quoi ce gigantesque cercle de pierres pouvait servir, et surtout comment il a pu être érigé. Aujourd’hui, il ne reste qu’une partie des menhirs qui constituaient le site entre le néolithique et l’âge de bronze. Le monument circulaire, probablement l’une des plus anciennes constructions humaines encore debout, a été l’objet de tous les fantasmes et toutes les théories : cadran solaire, autel de sacrifices, calculateur astronomique, site funéraire, ou même site d’atterrissage pour les soucoupes volantes.

Stonehenge serait-il une salle de concert préhistorique ? - © ACOUTICS RESEARCH CENTER/UNIV. OF SALFORD

Si certaines hypothèses sont plus sérieuses que d’autres, une nouvelle étude parue dans le très sérieux Journal of Archeological Science vient apporter plus d’éclaircissements sur l’usage que nos lointains ancêtres avaient du site aujourd’hui classé par l’Unesco. En reconstituant le monument au complet, tel qu’il était après sa construction, des scientifiques, spécialistes de l’acoustique, ont fait une découverte étonnante. La maquette à l’échelle 1 : 12 imprimée en 3D, et baptisée "Minihenge", leur a en effet permis de découvrir que l’agencement des pierres était fait de telle sorte que les sons émis à l’intérieur du cercle s’y amplifiaient sans être projetés à l’extérieur.

En clair, on pouvait parler, chanter ou jouer de la musique, sans que le bruit ne soit entendu en dehors de l’enceinte du monument. Mais si l’on se trouvait au beau milieu du cercle, on y jouissait d’une parfaite acoustique, qui amplifiait ce qu’on était venu y écouter, sans faire d’écho. Ça à tout l’air d’une parfaite salle de concert faites pour ne pas déranger les voisins.

Mais était-ce le cas ? Et bien non, pas vraiment. Car les archéologues à l’origine de l’étude pointent que le but premier de Stonehenge était très probablement rituel. Il s’agit avant tout d’un site consacré aux rites funéraires. Mais de tous temps, les êtres humains ont compris l’importance de l’acoustique dans leurs monuments sacrés, que ce soit pour la musique ou la prière. Eglises, cathédrales, mosquées, temples et synagogues ont très souvent été pensées pour répercuter les sons de manière spécifique, propre à chaque croyance. Stonehenge n’en est sans doute qu’un exemple très ancien.