Retrouvée par hasard, cette mosaïque décorait le bateau de Caligula avant de finir… en table de salon à New-York

Elle est désormais de retour en Italie. Cette mosaïque colorée a été retrouvée dans un appartement new-yorkais, transformée en table de salon. Pourtant, bien avant de servir à poser les tasses de cafés, elle a orné la salle de danse de l’un de bateaux fastueux de l’empereur romain Caligula. C’est une histoire rocambolesque racontée par l’expert en marbres anciens italien Dario Del Bufalo dans l’émission 60 minutes sur la chaîne américaine CBSNews. Lors d’une séance de dédicaces pour l’un de ses livres, à New-York, l’expert entend une conversation entre une dame et un jeune homme qui reconnaissent, dans les pages de l’ouvrage, une photo. La femme est surprise de la similitude avec la table qu’elle a dans son appartement de la 5e Avenue. Intrigué, Del Bufalo mène l’enquête et parvient, quelque temps plus tard, à identifier la mosaïque. Il s’agit bien d’une œuvre antique, commandée par l’empereur Caligula en personne, il y a près de 2000 ans.

Caligula © Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images Caligula fut empereur romain entre l’an 37 et l’an 41. Présenté comme un leader autoritaire et sanguinaire, il avait également un penchant pour la démesure. Amateur de fêtes, il se fait construire deux gigantesques bateaux sur le lac de Nemi, près de Rome. Ils n’ont qu’un but : accueillir des parties de luxe et de débauche. Des "boums" antiques, en somme. La mosaïque recouvre une partie du sol de la salle de danse d’un des deux palais flottants, qui accueillent aussi des thermes ayant l’eau chaude, des jardins, et même un temple.

8 images Représentation (du 18e siècle) d’un des bateaux festifs de Caligula © Tous droits réservés

D’après Del Bufalo, la mosaïque est incroyablement moderne pour l’époque. Les matériaux et les couleurs ne sont alors pas vraiment à la mode, signe de l’avant-gardisme artistique de l’empereur. Ses formes géométriques sont presque psychédéliques, et elle ne dénoterait pas dans un musée d’art contemporain.

8 images La mosaïque romaine © 2021 Ernesto Ruscio

L'une des deux épaves sortie de l'eau en 1931 © Tous droits réservés Caligula le tyran meurt assassiné en 41. Pour effacer son existence de la mémoire collective, on détruit ses statues, on efface son nom, et on coule vraisemblablement ses bateaux au fond du lac. Ce n’est qu’à la fin des années 1920 que le dictateur Mussolini, désireux d’instrumentaliser le glorieux passé italien, organise des fouilles et fait remontrer les épaves. Quantité d’objets et d’œuvres sont sortis des eaux, dont notre mosaïque.

Malheureusement, en 1944, un incendie détruit le musée où se trouvent les bateaux. Peu d’artefacts survivent, et c’est probablement à ce moment-là, profitant de la confusion générale, que la mosaïque de marbre est volée. Dans les années 1960, Helen Costantino Fioratti, brocanteuse new-yorkaise, fait l’acquisition de la table auprès d’une famille italienne. Elle n’a aucune idée de ce qu’elle vient de trouver. C’est elle qui reconnaîtra la mosaïque dans le livre. Lorsque l’œuvre est formellement identifiée, un procureur convainc la dame qu’il vaudrait mieux qu’elle s’en sépare, puisqu’il s’agit d’un objet volé. Le 11 mars dernier, la mosaïque a retrouvé le chemin de l’Italie, où elle est exposée au musée de Nemi. Sur CBS, Del Bufalo promet qu’il fera parvenir une copie exacte à Helen Costantino Fioratti, afin de la dédommager de la perte de l’objet et continuer à servir thé et café, et assure qu’elle ne verra pas la différence.

8 images Dario del Bufalo assiste au retour de la mosaïque à Nemi © 2021 Ernesto Ruscio Le retour de la mosaïque en Italie © 2021 Ernesto Ruscio La mosaïque exposée au Museo delle Navi Romane © 2021 Ernesto Ruscio