Record de vente pour un microscope ayant appartenu à Darwin

Cet instrument a été conçu par Charles Gould pour la société Cary vers 1825. Sa date de fabrication coïncide avec la période à laquelle Charles Darwin se consacrait à l’étude des zoophytes et des organismes tels que le corail ou l’anémone de mer.

Un microscope ayant appartenu à Charles Darwin a été adjugé pour 598.500 livres (plus de 700.000 euros) chez Christie’s, lors de sa récente vente "Valuable Books & Manuscripts" . Une somme inédite pour un objet scientifique datant du XIXème siècle.

D’après Christie’s, c’est l’un des six microscopes associés au naturaliste britannique qui existent encore. L’un d’entre eux est notamment conservé à Down House, l’ancienne maison de famille de Darwin où il a travaillé sur sa fameuse théorie de la sélection naturelle. C’est toutefois le seul microscope ayant appartenu au naturaliste et paléontologue anglais à être jamais apparu sur le marché.