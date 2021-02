Quand Erasme se faisait censurer par l'Eglise

Erasme, l’humaniste voyageur

Erasme par Hans Hoblein, tableau conservé au Louvre - © domaine public - wikimedia commons

Didier Erasme est né vers 1466 (ou 1467, ou 1469, on ne sait pas vraiment) à Rotterdam, à une époque où les actuels Pays-Bas et l’actuelle Belgique ne formaient qu’un seul ensemble. Homme d’Eglise, philosophe, théologien, et l’un des plus importants penseurs de l’Humanisme, Erasme a indiscutablement laissé une trace dans notre société moderne. On ne compte plus les hôpitaux, stations de métro ou programmes d’échange étudiant qui portent son nom.

Il faut dire que ses écrits ont marqué son temps, et certains restent d’une singulière actualité. On lui connaît, évidemment, le célèbre Eloge de la Folie, dans laquelle Erasme fait parler une déesse, symbolisation de la folie humaine. La société de l’époque, tout entière, en prend pour son grade dans cette tirade sarcastique pleine d’ironie.

Mais, profondément chrétien, Erasme s’intéresse beaucoup à la théologie, et à la Bible. Sa nouvelle traduction du Nouveau Testament fera fureur… et débat. Certains lui reprochent de toucher au sens sacré du texte, et donc de remettre en cause le dogme catholique, ce qui ouvrira la voie à un certain Martin Luther, père de la Réforme protestante.