Quand des touristes trouvent un trésor datant de l’Empire romain au fond de la mer

Les deux plongeurs remarquent en effet qu'elle est frappée d’un visage ancien, grec ou romain pensent-ils. Munis seulement d’un canif , ils parviennent à extraire huit autres pièces de la cavité en plus de deux heures. Conscients que la découverte qu’ils ont faite est exceptionnelle. Les deux beaux-frères alertent les autorités et leur indiquent l’endroit où se cache ce véritable trésor.

S’ils ont enfilé palmes et tubas, c’est avant tout pour ramasser les déchets qui polluent les fonds marins. Alors qu’ils s’attellent à leur tâche, le regard de Luis est attiré par une lueur brillante entre deux rochers. Comme il l’a raconté au journal espagnol El País , l’homme pense d’abord avoir trouvé une pièce de 10 cents. Mais à y regarder de plus près, il se rend compte que la pièce qui se trouve là ne ressemble en rien à un euro, ni à aucune autre devise actuelle.

Luis Lens Pardo et César Gimeno Alcalá sont en vacances sur les bords de la Méditerranée avec leur famille. Les deux hommes sont plongeurs amateurs, et l’occasion se présente évidemment pour eux de s’adonner à leur hobby dans les eaux bleues de la baie de Portitxol . Mais ils ne s’attendaient sans doute pas à faire une telle découverte lors de leur sortie, en ce 23 août.

Quelques jours plus tard, c’est cette fois une équipe de plongeurs professionnels de la Guardia Civil, accompagnée par les scientifiques de l’Université d’Alicante (UA) et d’experts de la municipalité de Xàbia, qui met au jour au total 53 pièces datant des 3e et 4e siècles, soit la plus grande collection de pièces romaines jamais découverte en Europe. Jaime Molina, professeur d’Histoire ancienne à l’UA et directeur des fouilles, a déclaré à El País que la découverte n’était pas commune, car les pièces retrouvées sont "dans un parfait état de conservation".

