Projet "Sura" : des photos anciennes sur l'égyptologie, toutes accessibles en ligne

Le plus grand Musée du Monde - Toutankhamon ! - 11/04/2020 L'exceptionnelle exposition consacrée à Toutankhamon dans la gare des Guillemins devait s'achever le 31 mai prochain mais - bonne nouvelle !!! - une fois rouverte, elle sera prolongée jusqu'au 30 août. En attendant, visitez-là (ou revisitez-là) par la magie de la radio en compagnie de deux de nos plus éminents spécialistes de ce pharaon atypique d'il y a 3.300 ans. Car aujourd'hui, le contenu de la tombe de Toutankhamon constitue en effet une formidable ressource pour la connaissance de l'Egypte classique alors au faîte de son développement. Intervenants : Dimitri Laboury, égyptologue, chef du Service d'histoire de l'art et archéologie de l'Égypte pharaonique et Jean-Michel Bruffaerts, historien, coordonnateur scientifique du Fonds Jean Capart. Une émission de Jean-Pol Hecq Infos pratiques : Expo « Toutankhamon, à la recherche du pharaon oublié » Gare de Guillemins, Liège - jusqu'au 30 août 2020