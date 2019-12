Près de 8 millions d'euros investis pour la restauration du palais provincial de Bruges

La province de Flandre occidentale va investir 7,7 millions d'euros pour la restauration et le réaménagement du palais provincial de Bruges. Le bâtiment, de style néogothique, qui est actuellement utilisé principalement lors d'occasions particulières, sera alors entièrement ouvert au grand public.

Le palais provincial de Bruges a plus de 125 ans et a grand besoin d'une rénovation profonde. La façade va être complètement restaurée, le bâtiment sera mieux isolé et réaménagé pour être accessible aux visiteurs. Des ascenseurs seront notamment installés, pour faciliter la venue des personnes à mobilité réduite. Jusqu'à présent, les touristes devaient se contenter d'admirer sa façade. L'intérieur n'était pas ouvert au public. Après les travaux, l'édifice restera un lieu de congrès. Il accueillera aussi des événements et le centre d'information provincial, qui se trouve actuellement dans la Maison d'Octroi (Tolhuis).

Le chantier débutera au printemps 2020. Il est prévu pour une durée de trois ans.