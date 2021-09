Près de 16.000 visiteurs proposent un avenir pour l’abbaye Sainte-Godelieve à Bruges

"Ça a été un énorme succès. On peut dire qu’il s’agit de la plus grande consultation jamais réalisée en Flandre sur le patrimoine religieux", s’est réjouie la ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir (N-VA).

Le projet "De Tuin van Heden" vise à assurer un nouvel avenir à l’abbaye et à l’ouvrir aux touristes. Des milliers de visiteurs ont ainsi partagé leurs idées sur ce qu’il devrait advenir de ce site patrimonial. Il s’agit maintenant d’analyser toutes ces idées. S’il est encore trop tôt pour obtenir des résultats concrets, il apparaît déjà que les Brugeoises et Brugeois veulent rester impliqués dans le processus. "Les gens veulent vraiment réfléchir à l’avenir du patrimoine religieux", selon M. Lataire. "Plus que cela, ils veulent aider à en prendre soin. La volonté des gens de s’approprier ce nouvel avenir est également grande : les petites et grandes organisations, les entrepreneurs et les entreprises nous font savoir qu’ils veulent contribuer à façonner l’avenir."

Les résultats de l’étude seront annoncés en février 2022.