Polémique au château de Chantilly : ses anciens propriétaires veulent récupérer le domaine

Rififi à Chantilly. Le célèbre château et son majestueux parc pourraient changer de propriétaires à cause d’une sombre affaire de non-respect d’appel d’offres et d’un ancien testament. Les descendants du duc d’Aumale, qui a légué le domaine à l’Institut de France en 1886, entendent faire valoir leur droit de propriété sur le domaine. Le château de Chantilly fut la demeure ancestrale des princes de Condé, cousins des rois de France. Le domaine, avec ses jardins dessinés par Le Nôtre, paysagiste de Versailles, a vu défilé du beau monde. Du roi Louis XIV en personne aux auteurs comme La Fontaine ou Molière, en passant par tout ce que compte la noblesse des 17e et 18e siècles. C’est là que le célèbre maître d’hôtel François Vatel fait entrer une crème fouettée dans tous les livres de recettes, la crème Chantilly. ► À lire aussi : Un jour dans l’Histoire : La chantilly, un dessert de légende Rasé à la Révolution, le château a été reconstruit au 19e siècle, pour ensuite devenir la propriété d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale, fils du roi Louis-Philippe. Or, le duc n’aura jamais d’enfant, et donc pas d’héritiers directs. Peu avant sa mort, il décide de léguer l’ensemble de la propriété à l’Institut de France, organisme qui rassemble scientifiques et gens de lettres, et qui chapeaute notamment la célèbre Académie française, ou encore les Académies des Sciences ou des Beaux-Arts.

4 images Le château de Chantilly © Crobard Getty Images/iStockphoto

Comme le précisent France 3 et l’AFP dans un article, le testament du duc est très stricte. Il interdit le prêt ou la vente des objets et œuvres d’art du château, qui ne peuvent même pas voyager. Les tableaux (des Raphael, des Delacroix, des Van Dyck) ne peuvent pas être changés de place, et aucune modification architecturale, tant intérieure qu’extérieure, ne peut avoir lieu. La moindre entorse à ces dernières volontés annulerait automatiquement la donation, et rendrait le domaine aux héritiers du duc d’Aumale. Or, ces derniers considèrent justement que les conditions du testament n’ont pas été respectées. Jean d’Orléans, comte de Paris et prétendant au trône de France, et son frère Eudes, sont ces lointains héritiers par qui éclate le scandale. Ils ont porté l’affaire devant le parquet national financier, qui mène une enquête.

Le chateau d'Enghien fait partie du domaine de Chantilly © Thesupermat - Wikimedia Commons Au cœur du litige, un bâtiment annexe du domaine, le château d’Enghien (qui n’est pas celui en Belgique, rassurez-vous). Construit pour loger les invités des princes de Condé, il fut la demeure d’enfance du duc d’Enghien, l’un des derniers enfants de la famille. C’est dans ce bâtiment que l’Institut de France projetait d’installer un hôtel de luxe, avec spa et restaurant étoilé. D’après le Times, une chambre vous aurait coûté 760 euros la nuit. Le but était d’attirer les touristes fortunés dans ce cadre d’exception et ainsi permettre aux finances du domaine, en difficulté depuis le retrait de leur principal mécène, l’Aga Khan, de reprendre du poil de la bête.

Jean d'Orléans et sa famille, avec le président Macron © Tous droits réservés Mais l’appel d’offres réalisé pour transformer le château annexe en hôtel semble plus que problématique. Avant que les Orléans ne se manifestent, le parquet menait déjà une enquête sur une potentielle fraude pour "entente et favoritisme". Mis au courant, les héritiers du duc ont donc fait valoir leurs droits dans le dossier, se constituant victimes directes si l’enquête devait prouver la fraude. Les Orléans clament aussi avoir eu vent d’informations selon lesquelles des œuvres du domaine auraient été vendues ou bougées en toute discrétion, ce qui constituerait une nouvelle entorse au testament. L’Institut de France a répondu aux allégations dans un communiqué :

" L’Institut de France, assure ainsi de façon permanente l’entretien, la préservation et la valorisation d’un domaine mobilier et immobilier exceptionnel comportant le château de Chantilly, ses dépendances, son parc, sa forêt, ses grandes écuries et ses collections d’importance internationale placées sous le contrôle de trois conservateurs d’État." Elle invite également tout un chacun de venir voir par soi-même comment sont conservés les œuvres et les bâtiments du domaine. En attendant, les transformations du château d'Enghien sont en suspens, le temps que l'enquête rende ses conclusions et que la Justice suive son cours.