Plusieurs millions de dollars pour une collection de porcelaine de Saxe aux enchères

Un lot comme on n’en a pas vu sur le marché depuis 40 ans. Sotheby’s proposera prochainement une prestigieuse collection de porcelaine de Saxe, ayant appartenu aux collectionneurs Franz et Margarethe Oppenheimer. Son estimation ? Plusieurs millions de dollars.

Selon Sotheby’s, "on ne s’attend pas à trouver de tels chefs-d’œuvre à la vente au XXIe siècle". Et pour cause : la collection de porcelaine offerte à la vente le 14 septembre prochain est tout aussi rare que convoitée. Elle avait été assemblée par les collectionneurs berlinois Franz et Margarethe Oppenheimer à la fin des années 20, alors qu’il était possible d’acquérir certaines pièces issues des collections royales de Dresden.

La plupart des pièces proposées aux enchères chez Sotheby’s ont jadis appartenu à Auguste II, ancien roi de Pologne et fondateur de la Manufacture royale de porcelaine de Meissen, ou étaient des cadeaux diplomatiques. La porcelaine a été développée en Chine il y a environ 2000 ans, mais sa méthode de fabrication est restée un mystère pour les Européens jusqu’au début du XVIIIe siècle. Le chimiste Johann Friedrich Böttger en a découvert la formule magique en 1709, tandis que l’usine de Meissen a été établie l’année suivante. Elle a ensuite produit certains des objets et des sculptures en céramique les plus raffinés jamais vus en Occident. Les vases, tasses, théières, bols et autres objets constituant la collection de porcelaine des Oppenheimer attestent de ce savoir-faire.

Les enchères pourraient toutefois grimper en raison de l’histoire hors du commun de la collection de porcelaine des Oppenheimer. Après l’arrivée des nazis au pouvoir à Berlin, les deux époux se sont enfuis à Vienne. Ils y restent jusqu’à l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie, puis s’installent à New York. S’ils ont pu emporter une partie de leur collection dans la capitale autrichienne, les détails exacts de la manière et du moment où les Oppenheimer se sont séparés de leurs objets en porcelaine sont flous. La grande majorité d’entre eux sont achetés par le banquier juif allemand Fritz Mannheimer, avant de se retrouver en possession des nazis à sa mort en 1939.

Ils sont envoyés aux Pays-Bas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et certaines pièces sont ensuite transférées au Rijksmuseum. Les autorités néerlandaises les rendent aux héritiers des Oppenheimer en 2019, à la suite d’une longue procédure de restitution. Elles passeront sous le marteau le 14 septembre à New York, à l’occasion d’une grande vente dédiée.