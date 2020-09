Plus de 250 activités aux Journées du Patrimoine en Wallonie malgré la crise sanitaire

La 32e édition des Journées du Patrimoine en Wallonie se déroulera les 12 et 13 septembre dans tout le Sud du pays et le thème retenu pour cette année est: "Patrimoine et Nature, parcs, jardins, espaces verts et naturels".

Un choix posé avant la crise du coronavirus, mais qui permet de maintenir une bonne partie des activités tout en se conformant aux règles sanitaires. Le public doit cependant s'inscrire préalablement pour participer à la plupart des visites et animations.

Le thème de cette 32e édition a permis de retenir les dossiers intégrant les arbres remarquables, les sites naturels, les sites archéologiques et les lieux patrimoniaux situés en pleine nature, les parcs et jardins, etc.

Les 12 et 13 septembre, les amateurs pourront ainsi découvrir les arbres remarquables de l'entité de Beaumont ou d'Andenne, découvrir l'allée classée aux 36 tilleuls de Chantemelle (Étalle), se promener dans le domaine régional Solvay à La Hulpe ou dans le parc du Château du Saulchoir à Kain (Tournai), apprécier les vallons du Ry Ponet à Beyne-Heusay, les paysages dessinés par l'Ourthe à Neupré ou encore l'ancienne sablière de la grande Bruyère de Blaton.

"Ce n'est pas simple cette année, il y a eu beaucoup de réflexion et même d'hésitation pour maintenir l'événement, mais nous avons pu compter sur l'inventivité et la créativité de nombreux opérateurs. En raison de la situation sanitaire, nous n'organiserons pas de soirée inaugurale et il n'y aura pas de brochure-programme imprimée. Mais nous pouvons proposer tout de même 256 sites - on tourne autour de 400 les autres années - accessibles gratuitement", indique la ministre Valérie De Bue.

Le changement le plus notable de cette édition sur fond de pandémie est l'obligation, pour la plupart des visites et activités, de s'inscrire préalablement. Il faut le faire en ligne via le site journeesdupatrimoine.be et choisir un créneau horaire pour l'activité, ce qui permettra de recevoir par mail un ticket garantissant que la réservation est effectuée.

Ce site internet a été mis en ligne le 29 août et déjà permis à 2.500 personnes d'effectuer une réservation.