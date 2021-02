"PIDAP", un parcours didactique interactif à la découverte du village d’Assesse

Les élèves de cinquième de l’École Libre Saint-Martin d’Assesse ont créé "PIDAP", un parcours didactique interactif, pour partir à la découverte du village. Une initiative qui a reçu le Prix PATWAL de 11.000€.

Entièrement conçu par les élèves de l’école Saint-Martin grâce à l’utilisation d’outils numériques, le parcours proposera des liens vers des capsules vidéos, des documents informatifs, des interviews, des quizz…

Ces éléments permettront de découvrir les bâtiments, le savoir-faire et les matériaux nobles du patrimoine de la région. Le parcours mettra en évidence les endroits remarquables du patrimoine culturel immobilier, souvent méconnu, même par la population de la commune. Un atout pour les locaux et les touristes de la région qui pourront ainsi découvrir les richesses des environs tels que le Donjon de Crupet, la Collégiale de Ciney, l’Église Saint-Martin d’Assesse, le Monument aux morts, la Chapelle Saint-Roch, la Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette, le Château, la Villa Anciaux, le Couvent des Recollectines, etc.

Par l’utilisation de QR-CODES imprimés sur une plaque de Plexiglas et placés sur chaque élément du patrimoine, ce parcours s’adresse à tous. Aussi bien aux enfants qu’aux familles, habitants, habitantes et touristes du village d’Assesse.

L’initiative de valorisation du patrimoine à reçu le prix PatWal (pour Patrimoine Wallon), remis chaque année, par l’association Prométhéa et le collectif d’entreprises mécènes PATWAL, qui s’élève à 11.000€ et permettra de concrétiser le projet.