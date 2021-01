Pérou : Caral, cité archéologique vieille de 5000 ans, menacée par des constructions illégales

Nous sommes très inquiets, et nous nous sentons impuissants de voir que tout cela puisse être perdu, toutes ces traces du passé que nous voyons ici.

Ces occupations illégales ont débuté pendant le confinement entre mars et juin. Les terres seraient utilisées pour semer.

La ville sacrée de Caral-Supe - © © Nicolas RAMALLO - AFP

La civilisation Caral, (entre -3000 et -1800 avant J.C.), est la plus ancienne d’Amérique, apparue 45 siècles avant les Incas. Les bâtiments de la cité ont été construits avec des techniques antisismiques, qui ont permis qu’ils soient toujours debout.

Les occupants ont profité de l’absence des archéologues et de la faible présence policière pendant pour s’accaparer une dizaine d’hectares du site, édifier des baraques précaires et semer arbres fruitiers et haricots.

Malgré les tentatives de discussions, les occupants ont refusé de partir. Directrice scientifique du site de Caral, Ruth Shady affirme les responsables sont des trafiquants de terres.

Un jour, ils ont appelé notre avocat et lui ont dit qu’ils allaient nous tuer, lui et moi, et nous enterrer 5m sous terre.

Elle vit actuellement à Lima sous protection.

Comme tous les autres sites archéologiques du Pérou, le site de Caral a rouvert ses portes aux touristes en octobre. Mais ces derniers restent rares.