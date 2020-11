Peintures rupestres et plante hallucinogène : une grotte californienne livre ses secrets

Les peintures ont été découvertes en 1999 dans la grotte du nom de Pinwheel Cave . L’une représente un insecte volant, sans doute un papillon, et l’autre est une sorte de spirale dont on ne savait pas ce qu’elle représentait jusqu’à il y a peu.

Plante de la famille des daturas - © Hulton Archive - Getty Images

En analysant la matière, les scientifiques ont pu identifier la spirale, car il s’agit de fibres de datura, une plante dont la fleur a exactement la même forme que la peinture. Mais les analyses ont aussi montré que les résidus étaient en fait des chiques collées après avoir été mâchées. C’est là que la découverte devient surprenante, puisque la datura n’est rien de moins qu’une plante hallucinogène. Celles et ceux qui la mâchaient devaient donc "profiter" d’effets secondaires enivrants (à ne pas reproduire chez soi, la plante est également un puissant poison).

On savait que le peuple Chumash, qui occupait la région et est à l’origine des dessins, consommait ces "chewing-gums" de datura durant certaines cérémonies, ce qui fait supposer que la caverne avait sans doute un but rituel. On ne sait cependant pas si les peintres étaient sous influence lorsque les dessins ont été réalisés, même si l’étude le pense peu probable.