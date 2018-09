Nouveau succès de foule pour les Journées du Patrimoine en Wallonie

La 30e édition des Journées du Patrimoine qui mettait le patrimoine insolite de la Wallonie à l'honneur le week-end des 8 et 9 septembre aura séduit plus de 300.000 visiteurs.

Plus de 430 sites étaient en effet accessibles gratuitement samedi et dimanche et la météo clémente de ce week-end ainsi que la richesse et la diversité des activités auront incité un public nombreux à parcourir la Wallonie, se réjouit ainsi le ministre wallon René Collin qui a tenu une nouvelle fois à mettre en avant "l'engagement des propriétaires privés, du monde associatif et des milliers de bénévoles" dans le succès de l'événement.

Parmi les activités qui ont rencontré le plus de succès ce week-end on peut citer en vrac celles organisées par la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve avec plus de 2.250 visiteurs. Autre site majeur de la jeune province, l'abbaye de Villers-la-Ville aura attiré 1.153 visiteurs. En province de Hainaut, le château de Boussu aura attiré à lui seul 7.500 curieux suivi des sites de Ronquières (3.000 visiteurs) et d'Erbisoeul (1.762 visiteurs).

Quelque 2.000 amateurs de vieilles pierres ont également fait le déplacement à Saint-Hubert afin de découvrir la basilique et le palais. Beau succès également pour les activités imaginées par l'athénée de Waha à Liège ou encore pour celles programmées dans le Namurois.

La prochaine édition des journées du patrimoine en Wallonie mettra l'accent sur l'esthétique, les rénovations en cours ainsi que les sites qui ont servi de décor au cinéma.