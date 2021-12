Notre-Dame de Paris : des dessins inédits d’auteurs de BD exposés sur le parvis illustrent le chantier

Avec eux, la Franco-libanaise Zeina Abirached, le Tchadien Adjim Danngar et la Française Sandrine Martin ont choisi de représenter les "cordistes" descendant le long des arcs-boutants, les charpentiers et autres artisans d’art spécialisés qui ont fabriqué de gigantesques cintres en bois, déposé le grand orgue et ses 8.000 tuyaux et démonté l’échafaudage sinistré (40.000 tubes pour un poids de 200 tonnes) qui entourait la flèche au moment de l’incendie, en 2019.

Les travaux de sécurisation, dont le coût s’élève à 165 millions d’euros, se sont achevés à la fin de l’été. Ils ont notamment permis le démontage de l’échafaudage qui était en place lors de l’incendie, la dépose des grandes orgues, des chantiers tests de nettoyage dans deux chapelles, la pose de cintres en bois sous les arcs-boutants ou encore le déblaiement et le tri des vestiges et la sécurisation de la croisée du transept.