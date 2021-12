Ni colle, ni clou : découverte de l’incroyable technique de menuiserie japonaise

Depuis des millénaires, les artisans japonais utilisent une technique de construction qui repose sur un seul et unique matériau : le bois. Ainsi, plutôt que d’utiliser de la colle, des clous, des vis et autres fixations, les artisans conçoivent des objets qui s’emboîtent , en s’inspirant d’une tradition japonaise ancestrale : l’art de “joindre le bois” , aussi appelé "kigumi".

Après quelques siècles, ce savoir-faire spécifique au pays du Soleil-levant a commencé à s’exporter et à susciter l’intérêt de menuisiers et charpentiers occidentaux. Ces dernières années, le phénomène a gagné en importance notamment grâce à la diffusion en ligne de vidéos explicatives d’artisans renommés.

Dylan Iwakuni, charpentier basé à Yamanashi, présente dans ses vidéos Youtube plusieurs techniques d’assemblage et explique que ces méthodes de menuiserie sont de plus en plus utilisées dans l’architecture traditionnelle pour, par exemple, remplacer une partie endommagée ; cette technique présentant l’avantage de conserver l’intégrité de l’édifice d’origine.