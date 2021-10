Lier culture et nature dans un week-end découverte à Obourg

Malgré une météo fraîche et changeante prévue pour ce week-end, il est toujours agréable d’admirer le patrimoine de nos régions. C’est pourquoi l’ASBL La Maison des Sciences de la Vie et de la Terre, située dans le village d’Obourg, près de Mons, organise son week-end Nature & Culture ces 23 et 24 octobre. Majoritairement gratuites, de nombreuses activités sont prévues pour lier l’art et la culture avec le respect de l’environnement et l’éveil aux problématiques écologiques. Entre expositions, visites, théâtre et concerts, le programme du week-end est bien rempli !

Les organisateurs prévoient notamment des visites dans les carrières calcaires de la région, témoins de l’exploitation de la craie, nécessaire à la fabrication du ciment. Celles-ci sont malheureusement déjà complètes, mais d’autres activités sont encore accessibles, comme l’exposition permanente et interactive de la Maison des sciences de la vie et de la terre, réservée normalement aux visites scolaires.

Le samedi comme le dimanche, une pièce de théâtre sur l’histoire d’Obourg et son tabac est prévue. En effet, le village d’Obourg jouit d’une certaine reconnaissance de ce savoir-faire, qui dure près de 250 ans. Stoppée au début des années 1970, la culture du tabac d’Obourg fait donc partie intégrante de l’histoire du village et est au cœur de la création collective du G Théâtre, qui sera présentée au public ce week-end.