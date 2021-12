Liège: la Grand Poste primée lors des prix du Patrimoine et du Matrimoine

Plusieurs prix ont été décernés ce vendredi soir dans le cadre de la première édition du Prix du Patrimoine et du Matrimoine de la ville de Liège. La réaffectation de La Grand Poste, à Liège, fait partie des projets lauréats.

Les citoyens ont été appelés à voter parmi les projets retenus dans le cadre de la première édition du Prix du Patrimoine et du Matrimoine de la ville de Liège. Ce sont 58 projets qui avaient été sélectionnés et classés selon trois catégories : bien(s) classé(s), bien(s) non classé(s) à caractère patrimonial et matrimonial, élément(s) ponctuel(s) à valeur patrimoniale et matrimoniale.

"Une première édition mais également une première à Liège et une première en Wallonie", souligne Christine Defraigne, l'échevine en charge du patrimoine. Elle explique :