Les trésors du Machu Picchu s’apprêtent à faire le tour du monde dans une expo événement

La plupart n’avaient jamais quitté le Pérou. Certains n’ont même jamais été vus par un public. 192 objets précieux provenant du Machu Picchu vont faire le tour du monde dans le cadre d’une exposition monumentale.

Le premier arrêt de "Machu Picchu and the Golden Empires of Peru" se fait en Floride, au Boca Raton Museum of Art.

Les trésors archéologiques ainsi montrés proviennent de la célèbre cité inca, et ont pour la plupart été retrouvés dans les tombes de dignitaires. Parmi eux se trouve une tenue en or entièrement intacte d’un empereur Chimú datant de plus de 700 ans. D’après les organisateurs, c’est la première fois qu’un si vaste ensemble d’objets en or va parcourir le monde.

Visiteurs et visiteuses partiront à la découverte de plus de 3000 ans d’histoire, en s’immergeant dans la richesse des cultures incas. Ces trésors proposent une plongée dans les méandres des croyances liées à la vie, à la mort ou à la résurrection dans ces anciens empires andins. Le dieu créateur Ai-Apaec, divinité tant crainte que vénérée par le peuple des Mochicas, servira de guide.

Le public pourra également faire une plongée virtuelle dans le site archéologique du Machu Picchu grâce à des casques de réalité augmentée, ainsi qu’à des drones qui ont photographié le sanctuaire du sommet des Andes sous toutes ses coutures durant le confinement, profitant de l’absence des touristes.

L’exposition est un véritable blockbuster, et il est attendu qu’elle draine des foules à chacun de ses arrêts. Elle s’est ouverte samedi dernier, et se tient jusqu’au 6 mars 2022 en Floride. Elle voyagera ensuite à travers le monde, mais on ne connaît pas encore ses prochaines destinations.