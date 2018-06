Les restaurateurs de l'IRPA découvrent l'Agneau original de Van Eyck

C’est une restauration de taille que l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles) a entrepris avec le retable de l’Agneau Mystique de Jan et Hubert Van Eyck. Les résultats sont pour le moins saisissants. L’Agneau, personnage central, qu’on connaissait jusque là comme une figure une figure statique et plutôt neutre au large front et aux grandes oreilles, refait place à l’original de l’artiste, un agneau médiéval au museau prononcé et aux grands yeux frontaux.

À gauche : Détail de la tête de l’Agneau avant traitement | à droite : après enlèvement du surpeint - © KIK-IRPA

Surpeints anciens L’Agneau avait été surpeint dès le milieu du 16e siècle, dans le cadre d’une vaste campagne qui visait à camoufler de petites dégradations et des restaurations antérieures peu soigneuses et à donner un coup de frais au tableau. Lors de la restauration de 1951, les surpeints verts autour de l’Agneau avaient été enlevés, laissant réapparaître les deux oreilles originales. L’Agneau avait alors quatre oreilles.



L’étude multidisciplinaire menée par l’IRPA, en collaboration avec les chercheurs des universités de Gand et d’Anvers, a montré qu’au total environ 45 % de la surface du panneau central de l’Adoration de l’Agneau mystique avaient été surpeints. Outre l’agneau, le ciel, les bâtiments et les collines de l’arrière-plan, les drapés et la nappe de l’autel avaient aussi été recouverts d’une couche de peinture. Mais sous ces surpeints, 97% de la couche originale de Van Eyck était toujours présente : cette couche a donc pu être dégagée.

Pendant l’enlèvement du surpeint - © Katrien Van Acker for KIK-IRPA

Le vrai Van Eyck En enlevant les surpeints – une intervention délicate réalisée sous microscope avec des scalpels de chirurgien – les restaurateurs ont trouvé un ciel aux nuances subtiles, parsemé de fins nuages. Les bâtiments originaux, qui étaient recouverts d’une couche grise, ont retrouvé leurs multiples couleurs et leur remarquable jeu de lumière. De nouveaux bâtiments ont même réapparu. Les surpeints lisses des vêtements font à nouveau place à des drapés lumineux au tombé complexe nourri de fins accents de lumière et d’ombres profondes.

Détail du ciel pendant l’enlèvement du surpeint. Les nuages originaux réapparaissent dans le ciel plus clair côté gauche - © Katrien Van Acker and Stéphane