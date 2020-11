Les précieux manuscrits de Christine de Pizan, première femme auteure à succès, au KBR Museum

Enluminure représentant Christine de Pizan - © libre de droits

Femme et écrivaine

Christine de Pizan a marqué l’Histoire littéraire francophone, car elle est l’une des premières, et des rares, autrices de l’époque médiévale à connaître un succès phénoménal. Ses textes sont copiés pour devenir de prestigieux manuscrits offerts aux nobles de son époque, dont Philippe le Bon, duc de Bourgogne et également souverain de nos régions.

Elle naît vers 1364 à Venise. Dans sa jeunesse, elle s’installe à Paris avec sa famille, son père médecin étant appelé à la cour du roi de France. Mariée à 15 ans, sa vie dépend des hommes qui l’entourent. Son père lui offre une éducation lettrée et son mari pourvoit aux besoins financiers de la famille. Mais tous deux meurent la même année. Christine devient veuve à 25 ans, et doit prendre en charge ses enfants et sa mère. Elle refuse de se remarier ou d’entrer au couvent, comme il est alors d’usage pour une veuve, et pour gagner sa vie, elle décide de devenir auteure.

A l’époque, les femmes peuvent écrire, mais sont cantonnées à certains genres littéraires. Christine écrit donc des poèmes courtois qui ont un grand succès, lus jusqu’au sein de la famille royale. Petit à petit, elle devient une auteure majeure et va inclure dans ses textes des opinions plus critiques, parlant toujours en "je", fait rare au Moyen-Âge. Elle est la première femme connue à vivre de ses écrits.

Mais ce qui caractérise son œuvre, ce sont surtout les dénonciations de la condition des femmes qu’elle y fait. Elle critique les codes masculins de l’amour courtois et le rôle restreint donné aux femmes dans la littérature ou dans le discours de l’Eglise, ainsi que l’image négative qui leur est donnée. Dans une société médiévale largement patriarcale, voilà qui détonne. Bien sûr, parler de féminisme au Moyen-Âge serait anachronique, Christine de Pizan ne s’est pas battue pour une égalité des genres, concept qui n’existait alors pas. Mais elle est devenue, au XXe siècle, un symbole de la lutte pour les droits des femmes.