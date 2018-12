Les plus beaux villages de Wallonie s'exposent à Bruxelles

Wallonie Belgique Tourisme présente sa nouvelle exposition à l’Espace Wallonie de Bruxelles, à 2 pas de la Grand-Place de Bruxelles, jusqu’au 13 janvier 2019. Les Plus Beaux Villages de Wallonie s’invitent au coeur de la capitale pour vous faire découvrir un bel échantillon de ses trésors au travers de photographies et d’objets représentatifs des 30 villages de caractère.

Partir à la rencontre des Plus Beaux Villages de Wallonie, c’est la garantie de découvrir la diversité et la richesse des patrimoines ruraux et des terroirs aux saveurs multiples.

Chaque samedi, une animation vous est proposée afin de vous faire vivre des expériences authentiques. Certaines payantes sur réservation, d’autres ouvertes à tous.

· 22 décembre : Destination de goût en pays de Herve et de Vesdre

· 29 décembre : Concert-apéritif au pays de la pierre de Gobertange

· 5 janvier : Des brassages locaux pour de belles découvertes gustatives (sur réservation)

· 12 janvier : Découverte des saveurs de l'Ardenne (gratuit, sur réservation)

Pour découvrir le programme complet des événements

Surprise, étonnement, découverte et ravissement seront au rendez-vous !

L’exposition est accessible gratuitement jusqu’au 13 janvier 2019 à l’Espace Wallonie, rue du Marché aux Herbes 25-27 à 1000 Bruxelles (à deux minutes de la Grand-Place).

Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 18h et le week-end de 13h à 18h, hormis les 6 samedis d’animation ouvert dès 11h.

Profitez de la visite de cette expo pour passer par la Boutique de Wallonie pour y faire vos achats et confectionner vos paniers gourmands, idées cadeaux pour les fêtes. Les produits de terroir dégustés lors de nos animations gourmandes seront disponibles à la Boutique de Wallonie.