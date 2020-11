Les Moaï de l'île de Pâques, des réservoirs à eau potable ?

Les célèbres statues de l’île de Pâques, appelées Moaï, font partie des plus grands mystères archéologiques de l’humanité. Mais une nouvelle hypothèse sur leur utilité a été émise : et si les monumentales têtes de pierre servaient à approvisionner la population en eau potable ?

Les yeux en corail des Moaï ont été reconstitués - © IAN SALAS - BELGAIMAGE

Il y en a plus de 800, répartis un peu partout sur l’île du Pacifique. Taillées dans la roche volcanique, ces impressionnantes têtes ont subi les affres du temps. Elles ont un corps, avec des bras et des mains sculptées, enfoui dans le sol au fil des siècles. Elles étaient également dotées d’yeux blancs en corail, tous détruits. De grandes coiffes de pierre les surmontaient, mais elles ont pour la plupart été mises à terre. Intempéries, séismes et tsunamis sont probablement les responsables du mauvais état dans lequel les Moaï ont été redécouverts.

Construits par le peuple matamua, leur but était probablement religieux, symbolisant peut-être des divinités, des esprits, ou un pouvoir de protection. Chaque Moaï est censé être placé en rang sur une plateforme cérémonielle appelée ahu, le regard tourné vers l’intérieur des terres. Seule une de ces rangées regarde l’océan, sans que l’on sache pourquoi. Certaines statues sont encore à flanc de montagne, car elles n’ont pas eu le temps d’être extraites des carrières dans lesquelles elles étaient mystérieusement façonnées. Toutes les autres se trouvent à quelques mètres de la côte.