Les lavoirs à charbon 1 et 3 de Beringen devront concilier patrimoine et nature

Les lavoirs à charbon 1 et 3 de l’ancien site minier de Beringen connaîtront une seconde vie sous la forme de Be-NATURE, où "le patrimoine industriel et la nature forment un mélange unique", indique lundi Be-MINE, le promoteur du site limbourgeois.

Avec 100.000 m² de bâtiments, be-MINE est le plus grand site patrimonial industriel de Flandre. Cependant, les lavoirs 1 et 3 sont vacants depuis la fermeture de la mine en 1989 et sont en cours de "vernissage". La laverie de charbon 3 deviendra une sorte de "vitrine", tandis que la numéro 1 bénéficiera d’une "restauration légère". Le projet implique un investissement d’environ 10 millions d’euros et vise à attirer plus de 100.000 visiteurs supplémentaires chaque année.