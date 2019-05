Les fouilles de la Place du Marché à Verviers ouvertes au public les 24 juin et 31 aout

L'actuel chantier de fouilles de la Place du Marché, qui a débuté en avril dernier, sera accessible au grand public les 24 juin et 31 août entre 09h30 et 13h30, a annoncé jeudi Jean-François Chefneux, échevin de la Culture et du Tourisme de la Ville de Verviers. Ces fouilles préventives s'inscrivent dans le réaménagement complet de la place du Marché entamé, dans sa première phase, en 2013.

Ces fouilles, réalisées par l'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) et qui dureront jusque septembre, ont pour objectif de dater les origines de la Ville de Verviers, les archéologues estimant que la zone actuellement fouillée correspond à un emplacement topographique-clé remontant, selon les vestiges découverts en 2013, à l'époque médiévale.

"Nous avions ainsi trouvé des traces de la Halle, d'une ancienne porte de ville ainsi qu'une fontaine publique en descendant entre deux et trois mètres", souligne Sophie Denoël, directrice de l'AWaP en Province de Liège.

Cette fois, les archéologues ont mis au jour des traces de tranchées de la seconde guerre mondiale, une ancienne route en pierre ainsi que des murs qu'il faudrait désormais dater, assure-t-on à l'AWaP. Ces fouilles ont été visitées ces trois derniers jours par quelque 200 élèves des classes de 6e primaire des écoles de Verviers tous réseaux confondus.

"Il est intéressant, au travers de ces visites scolaires ou grand public, de permettre à la population de se réapproprier la ville et son histoire", ajoute M. Chefneux. Ces visites publiques d'une durée d'une heure se dérouleront par groupe d'une quarantaine de personnes et seront encadrées par les archéologues, des guides mais aussi Verviers Ambitions, le gestionnaire de l'animation du centre-ville .

Les inscriptions se font via la Maison du Tourisme.