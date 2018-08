Les citoyens au coeur de la trentième édition des Journées du Patrimoine à Bruxelles

La trentième édition des "Journées du Patrimoine" sera organisée les 15 et 16 septembre prochains dans la région de Bruxelles-Capitale avec pour objectif de mettre en lumière des projets introduits par des citoyens soucieux de "faire découvrir de manière originale, différente et conviviale... le Patrimoine auquel ils sont attachés", souligne la direction des Monuments et Sites de la Région, organisatrice de l'événement. Cette année, ces journées prennent place dans le cadre du projet "2018, Année européenne du Patrimoine culturel".

Nonante-cinq projets ont été sélectionnés sur la centaine de projets présentés. Les projets lauréats reflètent "la vision qu'ont les citoyens, les institutions, mais aussi les divers comtés et associations de leur Patrimoine".

C'est ainsi que les visiteurs seront invités à une multitude d'activités gratuites mettant en valeur des patrimoines immobiliers, mobiliers ou immatériels "souvent étonnants, parfois insolites mais toujours attachants".

Les Halles Saint-Géry constitueront le "point d'info" de ces journées du Patrimoine. Les participants pourront entre autres y obtenir la brochure reprenant le programme complet.

Plusieurs lieux seront par ailleurs accessibles pour l'occasion comme par exemple la Maison de l'avocat Maurice Frison (Art Nouveau et conçue par Victor Horta), l'église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage, la Maison Maurice Béjart, la Société royale de l'Ommegang mais encore la Bibliothèque Solvay, dans le parc Léopold, le Théâtre Varia, le Musée Horta, le Béguinage d'Anderlecht et les Jardins et la Maison d'Erasme.

Plus d'information sur le site web www.journeesdupatrimoinebruxelles.be.