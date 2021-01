Les archéologues découvrent une épave romaine, remplie d'amphores, au large d'une île grecque

C’est au fond de la mer que la découverte a été faite. L’épave date de plus de 1800 ans, et transportait des dizaines d’amphores.

La découverte est importante, car elle confirme le rôle de carrefour qu’a cette région maritime. La provenance des différentes amphores éclaire l’étendue du commerce dans le bassin méditerranéen durant l’Antiquité. Les scientifiques ont en effet pu déterminer que certaines amphores proviennent d’Espagne, tandis que d’autres ont été manufacturées en Tunisie. Elles ont permis de dater le navire, puisqu’on sait que les amphores espagnoles appelées "Dressel 20" ont été fabriquées entre le 1er et le 3e siècle, tandis que les tunisiennes dites "Africana I" datent d’entre le 2e et 3e siècle.

Le projet de recherche dans la zone de Kassos date de 2019 et devrait prendre fin cette année. Trois autres épaves ont été découvertes durant cette période, datant d’époques différentes. L’une serait hellénistique (1er siècle avant J.C.), une autre classique (5e siècle avant J.C.) et la troisième plus récente mais sans que l’on sache encore précisément.

Ces fouilles sous-marines, menées par le ministère de la Culture et l’Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation, démontrent l’existence d’un vaste réseau commercial, impliquant plusieurs civilisations antiques, et ayant duré très longtemps.