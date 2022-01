Les abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris vont être réaménagés à partir d’un modèle 3D virtuel

Elle avait déjà été "associée" au réaménagement des abords de la Tour Eiffel en 2018, ont précisé à l’AFP la mairie de Paris et Autodesk, qui fait partie des mécènes de Notre-Dame.

Le parvis, son sous-sol, l’accès à la Seine en contrebas, les squares situés au pied du chevet et à la pointe orientale de l’île de la Cité, ainsi que les rues adjacentes – un ensemble s’étendant sur quatre hectares -, ont ainsi été modélisés en 3D.

"Cet environnement a été recréé à partir de milliards de points topographiques scannés et transformés en objets intelligents. C’est une plate-forme commune qui permettra aux équipes finalistes retenues par la Ville de Paris de travailler sur une base commune fiable", a précisé à l’AFP Nicolas Mangon, vice-président des départements AEC (Architecture, Ingénierie et Construction), stratégie commerciale et marketing d’Autodesk.