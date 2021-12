2021 fut une année riche en découvertes et en avancées archéologiques. Petit tour du monde des trouvailles les plus importantes dévoilées cette année.

C’est une découverte qui semble anodine, et qui a pourtant bouleversé ce que l’on pensait sur l’histoire de l’humanité en Amérique. Ces quelques traces de pas, trouvées dans les sables du désert de White Sands , au Nouveau-Mexique, appartiennent à des hommes ou des femmes qui ont vécu il y a 23.000 ans. D’après les archéologues à l’origine de la découverte, c’est bien plus tôt que ce que l’on pensait. En effet, jusqu’ici les traces des premiers humains sur le continent étaient de 7000 ans plus récentes, remettant en question tout ce que l’on sait sur les mouvements migratoires à la Préhistoire.

Ils ont plus de 7000 ans. Ces 21 dromadaires et ânes sauvages sculptés directement dans la roche du désert d’Al-Jouf, dans le nord de l’Arabie saoudite, ont en réalité été découverts en 2018. Mais ce n’est que cette année qu’ils ont pu être datés plus précisément, et ils sont de 5000 ans plus anciens que ce que l’on pensait initialement, devenant ainsi les plus vieilles représentations connues d’animaux de taille réelle.

Les êtres humains à l’origine de ces œuvres vivaient donc au néolithique, dans un environnement qui ressemblait plus à une savane arborée qu’à l’actuel désert. On pense qu’ils pratiquaient l’élevage et la chasse, la faune locale aurait donc eu pour eux une importance capitale.

Les artistes préhistoriques ont bâti des échafaudages et ont utilisé des matériaux provenant de plus de 15 km pour confectionner leurs outils. Les archéologues pensent que le site devait avoir une importance certaine pour celles et ceux qui vivaient là, car il a été occupé pendant très longtemps et les sculptures ont été plusieurs fois retravaillées.