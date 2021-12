Le voilier de Jacques Brel bientôt classé au patrimoine nautique

L'Askoy II était le plus grand voilier du pays dans les années 1960 . Le bateau est plus connu sous le nom de "bateau de Jacques Brel". Ce dernier l'avait acheté en 1974 à Hugo Van Kuyck, un architecte anversois renommé. Jacques Brel avait appris à naviguer avec ce voilier avant de l'emmener dans l'archipel des Marquises en Polynésie française.

Jacques Brel dans le port de Marseille en 1970 © Photo by Louis TREMELLAT / AFP

Il revendra ce magnifique deux mâts étincelant de cuivres et de bois vernis, en 1976. Le voilier a ensuite croupi en mer durant plus d'une décennie en Nouvelle-Zélande. Finalement, les frères Staf et Piet Wittevrongel de Blankenberge lancèrent un ambitieux projet de restauration en 2008.